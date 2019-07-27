Татар-информ

27 июля 2019, 20:18

Спорт

Копилка сборной РТ пополнилась еще шестью наградами на состязаниях по стендовой стрельбе

Рекомендуем

Спорт

Копилка сборной РТ пополнилась еще шестью наградами на состязаниях по стендовой стрельбе

С 18 по 28 июля в Верхнеуслонском районе проходят чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). С 18 по 28 июля на стрельбище «Свияга» проходят чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе. Четвертый медальный день для татарстанских юниоров принес шесть наград.

В первый день круглого стенда «серебро» всероссийских соревнований в ските завоевала Зиля Батыршина. «Завершив квалификацию с первым результатом — 118/125, спортсменка хорошо шла по финальной дистанции, однако, добравшись до „золотого матча“ уступила липчанке Анне Жадновой, 56 — 52», — передает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ. На третьем месте оказалась Екатерина Евграфова, 117 + 43. 

В командном зачете первенства страны оба призера совместно с Анной Беляевой выиграли «золото», набрав в сумме 335 из 375 возможных очков и опередив тем самым сборную из Липецкой области на 13 баллов. 

Артем Глотов, Петр Егоров и Камиль Мингараев поразили 342 мишени, но на один выстрел уступили команде из Санкт-Петербурга, которые выиграли «золото». Третье место завоевала другая татарстанская команда, состоявшая из Ильи Кушагина, Тимура Ананьенока и Салавата Садыкова, 336/375.

В личном зачете всероссийских соревнований три татарстанца стали финалистами турнира: на третьем месте Петр Егоров, 118 + 42, на четвертом — Артем Глотов, 117 + 35, на шестой — Салават Садыков, 117 + 15.

В третий медальный день чемпионата и первенства России татарстанские спортсмены принесли в общую копилку три награды.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанские волейболистки стали победителями Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Новости дня
20:19
В Набережных Челнах девочка и двое взрослых получили травмы в перевернувшейся легковушке

Пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря этому удалось избежать более серьезных травм.

20:18
Копилка сборной РТ пополнилась еще шестью наградами на состязаниях по стендовой стрельбе

С 18 по 28 июля в Верхнеуслонском районе проходят чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе.

19:22
Назван топ-10 популярных в России экологичных автомобилей
18:34
Татарстанские волейболистки стали победителями Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Основу российской команды составили воспитанницы школы Гамовой.

17:59
На трассе в Чистопольском районе РТ легковушка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась

Водителя автомобиля с травмой головы доставили в центральную районную больницу.

17:58
В России хотят снять 3D-версии мультфильмов «Чебурашка» и «Попугай Кеша»
17:44
Полузащитник «Рубина»: Нравится играть на Центральном стадионе, там особая атмосфера

Павел Могилевец отметил, что на «Казань Арене» играть «чуть-чуть грустно».

17:24
Роман Шаронов о грядущем матче: Мы знаем, как играет «Ахмат», их сильные и слабые стороны

Тренер казанского «Рубина» ответил на вопросы журналистов перед первой домашней игрой сезона.

16:58
Новые фонари и игровые зоны для пожилых: в Автограде проходят обсуждения проекта «Наш двор»

Встречи состоялись во дворах ряда жилых домов Комсомольского, Центрального и Автозаводского районов.

16:55
Два человека получили серьезные ожоги, спасаясь через окно из горящего дома в селе под Казанью

Огонь полностью уничтожил небольшой бревенчатый дом в селе Столбище.

16:38
Детский омбудсмен в РТ раскритиковала питание в палаточном лагере под Нижнекамском

Гузель Удачина посетила лагерь и проверила его соответствие пожарной безопасности и другим требованиям.

16:10
Марат Ахметов: Мы объявляем конкурс среди комбайнеров на призы Президента Республики Татарстан

В Заинском районе для поощрения лучших комбайнеров по итогам уборочной кампании предусмотрены премии по 100 тыс. рублей.

15:46
Названы самые распространенные речевые ошибки
15:35
Исполком Набережных Челнов: Автобусы по улице 40 лет Победы запустят после конкурса перевозчиков

Год назад челнинская улица была отремонтирована за 840 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

15:15
На Татарстан надвигаются гроза и сильный ветер

Ветер усилится до 15 — 18 м/с.

14:56
Министр спорта РТ: Вячеслав Васильев — наш самый перспективный триатлет на сегодняшний момент

Владимир Леонов прокомментировал проведение в Казани чемпионата Европы по триатлону.

14:44
Игорь Полянский: Для победы в казанском чемпионате Европы не хватило скоростной подготовки

Россиянин занял на прошедшем в столице РТ соревновании лишь седьмое место.

14:29
Чемпион Европы по триатлону: У нашей команды не было стратегии, но мы победили

Гордон Бенсон прокомментировал победу в казанском забеге.

14:10
Британец стал чемпионом Европы по триатлону после забега в Казани

Лучшим среди россиян стал Игорь Полянский.

14:00
Челнинцы примут участие в праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе

Представители Автограда встретились с командующим Черноморским флотом, вице-адмиралом Игорем Осиповым.

13:02
Спортсменка из Швейцарии стала победительницей казанского чемпионата Европы по триатлону

Лучший результат среди россиян показала Анастасия Абросимова — 5-е место.

12:42
В России создают оборудование, способное раздавать Wi-Fi из-под земли
11:55
Фонд «Закят» в преддверии Курбан-байрама объявляет акцию «Накорми нуждающегося»

В рамках акции каждый желающий может купить барашка в фонде «Закят» и передать жертвенное мясо нуждающимся.

11:15
В России создан проецирующий «лазерную стену» светофор
10:47
Ночью на пешеходном переходе в Казани водитель иномарки насмерть сбил мужчину

По предварительным данным, водитель «Шкоды» находился за рулем в нетрезвом состоянии.

События