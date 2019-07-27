Копилка сборной РТ пополнилась еще шестью наградами на состязаниях по стендовой стрельбе

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). С 18 по 28 июля на стрельбище «Свияга» проходят чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе. Четвертый медальный день для татарстанских юниоров принес шесть наград.

В первый день круглого стенда «серебро» всероссийских соревнований в ските завоевала Зиля Батыршина. «Завершив квалификацию с первым результатом — 118/125, спортсменка хорошо шла по финальной дистанции, однако, добравшись до „золотого матча“ уступила липчанке Анне Жадновой, 56 — 52», — передает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ. На третьем месте оказалась Екатерина Евграфова, 117 + 43.

В командном зачете первенства страны оба призера совместно с Анной Беляевой выиграли «золото», набрав в сумме 335 из 375 возможных очков и опередив тем самым сборную из Липецкой области на 13 баллов.

Артем Глотов, Петр Егоров и Камиль Мингараев поразили 342 мишени, но на один выстрел уступили команде из Санкт-Петербурга, которые выиграли «золото». Третье место завоевала другая татарстанская команда, состоявшая из Ильи Кушагина, Тимура Ананьенока и Салавата Садыкова, 336/375.

В личном зачете всероссийских соревнований три татарстанца стали финалистами турнира: на третьем месте Петр Егоров, 118 + 42, на четвертом — Артем Глотов, 117 + 35, на шестой — Салават Садыков, 117 + 15.

В третий медальный день чемпионата и первенства России татарстанские спортсмены принесли в общую копилку три награды.

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