Татар-информ

23 июля 2019, 23:26

Спорт

Копилка сборной РТ пополнилась еще тремя наградами на состязаниях по стендовой стрельбе

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Спорт

Копилка сборной РТ пополнилась еще тремя наградами на состязаниях по стендовой стрельбе

По итогам «траншейной» части состязаний в активе татарстанцев 12 наград.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В третий день чемпионата и первенства России татарстанские спортсмены принесли в общую копилку еще три награды, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ. 

Так, в траншейном миксте в рамках чемпионата страны «бронзу» завоевали Екатерина Рабая и Артем Копыстынский. Они поразили в квалификации 137 мишеней, в финале — 31, уступив дуэтам из Москвы (139 + 42) и Липецкой области (136 + 40). 

В первенстве юниоров на медали претендовали сразу три смешанных дуэта из РТ. Тандем Полина Князева/Геннадий Мамкин выиграл «золото» (136 + 39), Татьяна Саранская и Никита Костягин стали вторыми (138 + 37), а Александр Лукоянов и Алина Ахатова оказались на пятом месте (131 + 20).

По итогам «траншейной» части состязаний в активе татарстанцев 12 наград. Все завоеваны юниорами, а самым успешным стал Геннадий Мамкин с «золотом» в командном зачете и миксте на первенстве страны, а также в личном зачете в чемпионате России.

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