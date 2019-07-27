Названы самые распространенные речевые ошибки

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова рассказала о самых распространенных грамматических и речевых ошибках, за которые людям должно быть стыдно, пишет «Российская газета».

На первом месте оказалась ошибка в ударении в слове «звонит». По словам профессора, произношение слова как «звОнит» выдает некультурного человека.

Второе место заняли слова «ихний» и «евонный», которые являются просторечиями. На третьем месте оказалось слово «ложить», а замыкает топ-5 искаженное слово «платить» — «плОтят».

Кроме того, Азалия Блинова назвала позорной ошибкой слово «договорА». По ее словам, правильным является только вариант «договОры».

Ранее «Татар-информ» сообщало, что с 5 по 7 августа в Елабужском институте К(П)ФУ пройдет Международный фестиваль школьных учителей, на котором обсудят новые методики преподавания.

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