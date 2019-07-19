Татар-информ

19 июля 2019, 23:24

Наука и образование

Учителя России обсудят в Елабуге новые методики преподавания

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Наука и образование

Учителя России обсудят в Елабуге новые методики преподавания

В августе в городе пройдет традиционный фестиваль школьных педагогов.

(Елабуга, 19 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С 5 по 7 августа в Елабужском институте К(П)ФУ состоится юбилейный, десятый по счету Международный фестиваль школьных учителей.

В трехдневной программе педагогического форума – свыше ста тематических мастер-классов, публичные лекции, семинары для педагогов, пленарная сессия. Будут работать и дискуссионные площадки, сообщает пресс-служба вуза.

Ожидается, что в этом году фестиваль посетят 500 школьных учителей из разных регионов страны. В этом году учительство России объединит следующая тема – «Школа перемен». По словам организаторов, темы фестиваля каждый год формируются по запросам участников. По аналогичному принципу проходит подбор модераторов.

Мастер-классы проведут ведущие специалисты в области образования и воспитания из России, Германии, Болгарии, Испании, Индии, Турции и стран СНГ. При этом для участников форума предусмотрена культурная программа: джазовый концерт, театральный спектакль и семинары в рамках проекта «Здоровый учитель». 

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