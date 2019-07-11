В Казани и районах РТ определены места заклания в дни праздника Курбан-байрам

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Татарстане определены места заклания в дни праздника Курбан-байрам, который в этом году отметят 11 августа. Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



Праздничный вагаз в мечетях Казани и районах Татарстана начнется в четыре утра. Гает-намаз – через полчаса. В других населенных пунктах республики время для праздничной молитвы определят в соответствии с восходом солнца.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что размер нисаба для совершения жертвоприношения составит 20 тыс. рублей. Для нуждающихся в день Курбан-байрама раздавать мясо жертвенных животных будет Благотворительный фонд «Закят».



В Казани забойные цеха организуют в 18 специально отведенных местах. В других крупных городах Татарстана заклание будет производиться на пяти площадках. Ознакомиться с ними можно на сайте Духовного управления мусульман.

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