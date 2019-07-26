Аграрии половины муниципальных районов Татарстана приступили к уборке зерновых культур

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В хозяйствах 20 из 43 муниципальных районов Татарстана приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

По состоянию на 26 июля в республике зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади около 11 тыс. га, в том числе озимая пшеница – на 5 тыс. га, ячмень – на 3,7 тыс. га, а горох – на 2 тыс. га. Всего намолочено 36,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности пшеницы – 36,5 ц/га, ячменя – 35,7 ц/га, гороха – 23,1 ц/га.

В ведомстве отметили, что «больше всего хозяйств приступили к уборочным работам в южных районах республики, то есть там, где урожай созревает раньше». Так, в Нурлатском районе обмолочены 2 тыс. 263 га ячменя, средняя урожайность составляет 37,4 ц/га. На сегодня нурлатцы занимают первое место в республике по площади обмолоченных зерновых.

В Спасском районе ячмень обмолочен с 169 га, озимая пшеница – с 857 га, горох – с 767 га. Таким образом, в муниципалитете общая площадь обмолоченных культур составляет около 1,8 тыс. га.

В Заинском районе земледельцы обмолотили озимую пшеницу с площади 1 тыс. 468 га. «Здесь уже намолочено 6 тыс. 635 центнеров зерна, средняя урожайность – 45,2 ц/га. На сегодня это лучший показатель по республике», – заметил заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

Кроме того, он уточнил, что в республике зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы на зерно – прим. Т-и) предстоит убрать с площади 1 млн 420,9 тыс. га, в том числе озимую пшеницу – с 244,6 тыс. га, ячмень – с 481,3 тыс. га, горох – с 60,8 тыс. га.

Как сообщили в министерстве, наряду с уборкой зерновых и зернобобовых в районах республики активно ведется заготовка кормов для животноводства.

«На 26 июля в республике заготовлено сена 419,7 тыс. тонн, сенажа – 2 тыс. 292,6 тыс. тонн, что составляет к прогнозу 67% и 85% соответственно», – отметил заведующий сектором кормопроизводства Минсельхозпрода РТ Ильнар Хафизов.

По словам собеседника агентства, всего по Татарстану припасено 897 тыс. тонн кормовых единиц. На одну условную голову скота приходится 15,5 центнера кормовых единиц, что составляет 52% к прогнозу.

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