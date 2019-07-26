Татар-информ

26 июля 2019, 22:24

Общество

В Роскачестве напомнили о правилах сбора грибов

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Общество

В Роскачестве напомнили о правилах сбора грибов

Фото: архив

Эксперты не рекомендуют собирать грибы со старым плодовым телом, а также в местах с неблагоприятной экологией.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Специалисты Роскачества рассказали, в каких местах нельзя собирать грибы, и подготовили рекомендации по их употреблению.

У многих съедобных грибов существуют ядовитые двойники, однако несмотря на схожесть, они имеют свои особенности: размер плодового тела, наличие специфических структур (пленочка под шляпкой), окраска разных частей. Например, пластинки лесных шампиньонов в молодости розовые и темнеют с возрастом, а вот у бледной поганки эта часть всегда остается белой. Но некоторые грибы почти не различаются: галерина окаймленная является ядовитой и очень похожа на летний опенок — у обоих видов есть поясок на ножке под шляпкой. 

«Если грибник не уверен в признаках съедобности грибов, лучше их не собирать и оставить на поляне», — предостерегают в Роскачестве.

Также эксперты не рекомендуют собирать грибы со старым плодовым телом. Их можно отличить по следующим признакам: дряблость текстуры, появление налета плесени (микофильные грибы, поселяющиеся на старых плодовых телах других грибов), наличие большого количества червяков (личинок грибных мух и комариков). Подобные грибы не пригодны к употреблению. 

Следует учитывать и экологическую обстановку и воздержаться от сбора у обочин автодорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий. Грибы отличаются осмотрофным типом питания и впитывают питательные вещества всей поверхностью тела.

Что касается метода сбора грибов, то лучше выкручивать грибы из субстрата и срезать грязное основание ножки, поскольку при срезе гриба в него может попасть инфекция, а при вырывании из почвы повреждается грибница. 

Клетки грибов заключены в прочную оболочку из хитина. Организм человека не может синтезировать хитиназы — ферменты, способные разрушать это прочное соединение, поэтому большая часть соединений усваивается только частично.

«Грибы вообще не рекомендуется употреблять людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до семи лет», — отмечается в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов.

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