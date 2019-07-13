Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Эксперты Роспотребнадзора дали советы по сбору и приготовлению грибов, сообщает ТАСС.

Ежегодно в России около тысячи человек страдает, отравившись грибами, примерно 30 случаев заканчивается смертельным исходом. Отмечается, что тяжелее всего отравление переносят дети и люди со слабым здоровьем. Эксперты рекомендуют не кормить грибами детей до 14 лет.

Рекомендовано собирать грибы вдали от дорог, в экологически чистых районах и вне населенных пунктов. При этом безусловно съедобны только три вида грибов — рыжик обыкновенный, груздь настоящий и белый гриб.

Часто отравления случаются из-за неправильного приготовления грибов. При засолке и мариновании нельзя использовать оцинкованную и глиняную посуду в глазури. Собирать грибы лучше в корзину, а не в пакет или ведро — так они дольше остаются свежими. Грибы должны быть с целой ножкой.

Перебирать грибы и готовить их лучше в день сбора. Подозрительные грибы при этом сразу стоит отправить в мусор.

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