Прокуратура: Водитель разбившегося в Башкирии автобуса с татарстанцами работал по 84 часа в неделю

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Водитель разбившегося в Башкирии автобуса с туристами из Татарстана работал по 84 часа в неделю, вместо положенных 42 часов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Набережных Челнов совместно с Прикамским отделом автотранспортного и автодорожного надзора, контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по Республике Татарстан проверила соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и охране труда в ООО "ГК "Альтекс". Проверка проведена по поручению прокуратуры республики в связи с ДТП в Башкирии с участием принадлежащего компании автобуса, в котором погибли и пострадали люди», – уточнил Руслан Галиев.

Проведенная проверка установила, что с 17 по 23 июня водитель автобуса отработал 84 часа вместо положенных 42 часов в неделю. Кроме того, незадолго до трагедии (12 июля) смена у водителя началась в 3.20. То есть шофер отдохнул на 4 часа меньше положенного.

К тому же надзорное ведомство поставило под сомнение факт прохождения автобусом планового ТО. Стоит отметить, что выявленные нарушения не единичный случай на транспортном предприятии – проверка выявила и другие нарушения безопасности дорожного движения и охраны труда.

Прокуратура внесла в адрес гендиректора ООО ГК «Альтекс» представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Архангельском районе Башкирии в аварию попал автобус с татарстанскими туристами. В результате аварии погибли 6 человек, еще 21 пассажир с различными травмами был доставлен в больницы.



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