Представитель Татарстана примет участие в чемпионате Европы по триатлону

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Представитель Татарстана Вячеслав Васильев выступит на чемпионате Европы по триатлону в составе сборной России. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной предстоящим состязаниям, сообщил главный тренер национальной команды Игорь Сысоев.

«Недавно прошел чемпионат России в Альметьевске, и первые пять спортсменов получили возможность выступить на чемпионате Европы. Васильев очень достойно себя проявил, с моей точки зрения, даже неожиданно. Показал очень хороший результат, у него лучшее беговое время. Он по праву принимает участие в чемпионате», – рассказал Сысоев.

Сам же Васильев ожиданиями от старта, который состоится в Казани 27 июля, решил не делиться: «Я не люблю загадывать. Постараюсь выложиться на 100% и сделать все, что от меня зависит, чтобы зрители получили удовольствие».

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