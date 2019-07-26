В 2019 году в Татарстане бесплатные забеги проводиться не будут

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В 2019 году в Татарстане не будут проводиться массовые или любительские бесплатные забеги. Об этом на пресс-конференции, посвященной чемпионату Европы по триатлону, рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Мы делаем титульный татарстанский старт TIMERMAN, который помимо Казани проводится в Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске и Челнах. На нем присутствуют вменяемые взносы, так как есть бюджет мероприятия. В него входит стартовый пакет, необходимый для забега или заплыва, часть идет на развитие инфраструктуры. Делать бесплатный старт, наверно, можно, но взносы подъемные», — сообщил министр.

Леонов отметил, что упор в подобных соревнованиях делается на комфорт спортсменов: «В Татарстане делается хороший сервис за символические деньги со стороны участников. Поэтому мы считаем, что есть тенденция увеличения участников на подобных стартах. Таких запросов [о бесплатных стартах] не поступало. Если мы найдем партнера или спонсора, стартовый взнос можно будет сбавить или отменить, но в этом году бюджет уже расписан, и они продолжатся».

Стоимость ближайшего забега TIMERMAN KAZAN TRIATHLON FULL 2019 зависит от выбранной дистанции и составляет от 1,26 до 10 тыс. рублей.

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