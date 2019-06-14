ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 пункта – до 7,5% годовых

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 базовых пункта – до 7,5% годовых. Соответствующее решение было принято сегодня, 14 июня, на заседании совета директоров финансового регулятора, сообщает пресс-служба Банка России.

«Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции», – говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, в пресс-службе регулятора отмечают: «По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%».

В дальнейшем Банк России ожидает годовую инфляцию на уровне, близком к 4%.

В предыдущий раз решение о снижении ставки ЦБ принимал в марте 2018 года. Тогда показатель оказался на отметке 7,25% годовых, но уже в декабре он снова вырос до 7,75% годовых.

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