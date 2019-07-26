В Татарстане заработала система сбора жалоб по вопросу обращения с отходами

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» запустила информационную систему «РЭО Радар», которая позволяет собирать сообщения граждан по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

В системе предусмотрены два канала связи: круглосуточный call-центр – 8 (800) 600-90-08 и сайт – radar.reo.ru.

«Все желающие могут оперативно обратиться на горячую линию или сайт по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушениях в своем городе и приложить фотографии или видео», – отмечается в сообщении ведомства.

После проверки поступивших жалоб «Российский экологический оператор» будет направлять их региональным операторам, закрепленным за конкретными территориями. В случае Татарстана это ООО «УК “ПЖКХ“» и ООО «Гринта».

Кроме того, в системе «РЭО Радар» предусмотрен личный кабинет для представителей регионов страны и региональных операторов. Эта опция позволяет отслеживать и анализировать ситуацию, а также оперативно устранять нарушения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «РЭО Радар» напоминает разработанный в Татарстане «Народный контроль», но обладает более узкой направленностью.

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