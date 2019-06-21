Жители Нижнекамска получили доступ к «зеленому» аналогу «Народного контроля»

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска получили доступ к всероссийской информационной системе «РЭО Радар». IT-продукт будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

К специалистам можно обратиться двумя способами: через круглосуточный call-центр – 8 (800) 600-90-08 и через сайт – radar.reo.ru.

Система похожа на популярный татарстанский аналог «Народный контроль», только направленность вопросов более узкая. Также к описанию проблемы необходимо приложить фотографии, а о решении пользователю обязательно сообщат – чаще всего менее чем через месяц.

В своем обращении жители могут затронуть вопросы стихийных свалок. Нарушение сбора мусора также может стать поводом для обращения в «РЭО Радар», как и сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, нарушения в деятельности полигонов ТБО.

Кроме того, специалисты рассмотрят вопросы, связанные с неприятным запахом, отсутствием контейнеров для раздельного сбора мусора, противозаконной утилизацией. Также можно задать вопрос, не связанный с вышеперечисленными категориями.

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