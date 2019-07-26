В Казани предпенсионеров бесплатно обучат основам веб-дизайна

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). До 1 сентября Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи – набирает жителей Татарстана для бесплатного обучения по компетенции «Веб-дизайн и разработка». Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Данная программа ориентирована на обучение с нуля правилам и приемам создания сайта на платформе одного из популярных конструкторов сайтов», – отмечается в сообщении ведомства.

Учеба на базе техникума начнется 5 сентября. Она будет проходить по пятницам и субботам и продлится в общей сложности 72 часа. После завершения обучения все слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца, а успешно сдавшие демонстрационный экзамен – еще и Skills-паспорты международного образца.

Участниками обучающей программы могут стать женщины в возрасте от 51 до 55 лет и мужчины в возрасте от 56 до 60 лет. Прием заявок ведется на сайте – https://50plus.worldskills.ru/ или непосредственно в самом техникуме по телефону: 8 (843) 203-55-55 (доб. 203).

Возможность организовать бесплатное обучение предпенсионеров появилась благодаря гранту, полученному Казанским техникумом информационных технологий и связи в рамках федеральной программы «Старшее поколение» и национального проекта «Демография».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предпенсионеров Казани приглашают пройти обучение по компетенциям WorldSkills в туристической сфере.

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