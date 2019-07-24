Фермеры Татарстана смогут получить гранты до 4 млн рублей в рамках нацпроекта РФ

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Привлечь дополнительные средства на развитие хозяйств смогут фермеры, семейные фермы и сельхозкооперативы в рамках нацпроекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов на совещании в министерстве.

«Нацпроект будет работать параллельно с грантовыми программами для начинающих фермеров, семейных ферм и сельхозкооперативов. Принять в них участие смогут и те, кто подавал документы на гранты Минсельхозпрода РТ, но по каким-либо причинам не прошел конкурсный отбор. Кроме того, подать документы могут и пчеловоды, пострадавшие в этом году от гибели пчел, и восстановить свои пасеки. Программа предусматривает поддержку по направлению “Пчеловодство”. Максимальный размер гранта составит 4 млн рублей», – сказал Хабипов.

Как было отмечено на совещании, прием документов на получение гранта начнется 6 августа. Для того, чтобы аграрии смогли правильно подготовить документы, на официальном сайте Минсельхозпрода РТ в разделе «Гранты фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ» размещена вся необходимая информация.

В ходе совещания Ришат Хабипов также напомнил, что до 9 августа продолжается прием документов от сельхозкооперативов на участие в конкурсе по программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в РТ на 2017 – 2020 годы».

Также в ходе совещания подробно обсудили выполнение условий господдержки грантополучателями 2017-2018 годов, включая создание рабочих мест.

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