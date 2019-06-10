За шесть лет Фонд поддержки предпринимательства РТ выдал 1,4 тыс. займов на 2 млрд рублей

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Всего с момента открытия в сентябре 2014 года Центр микрофинансирования ФПП РТ выдал 1,4 тыс. займов на 2 млрд рублей. Полученные деньги направляют на расширение производства, покупку современного оборудования и открытие новых производств. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Мы перевыполнили план по выдаче микрозаймов за 5 месяцев 2019 на 117%, но не намерены останавливаться на достигнутом, потому что видим востребованность услуги среди предпринимателей Татарстана», — комментирует министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Займы выдал Центр микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан (ФПП РТ).

«Микрозайм — это продукт, который позволяет быстро взять в долг небольшую сумму для решения первостепенных бизнес-задач. Наша цель — во-первых, упростить процесс выдачи микрозаймов, и во-вторых, сократить сроки его выдачи. Сейчас мы работаем над оптимизацией бизнес-процессов и в ближайшее время представим усовершенствованный продукт бизнес-сообществу», — добавил министр экономики РТ.

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