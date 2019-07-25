Роскачество выявило нарушения новых правил продажи молочной продукции в малой рознице

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Роскачество проверило российские магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции и выявило ряд нарушений в малой рознице. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С 1 июля в России продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке или выкладываться с дополнительным оформлением ценников, чтобы потребитель легко мог идентифицировать такую продукцию.

Как отметили в Роскачестве, все объекты торговли крупных торговых сетей соблюдают новые требования, в них легко можно отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами. А в небольших и несетевых магазинах зачастую продукты с добавлением растительных жиров визуально не отделялись от полностью натуральной молочной продукции, а также это разделение могло быть лишь номинальным.

Как отметил директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, в крупных сетевых магазинах к нововведению готовились задолго до его вступления в силу: заранее была проработана система размещения, организован персонал.

«Возможно, в индивидуальных, не в сетевых торговых точках, где-то на периферии подобная работа не проделана, но это уже вопрос к контролирующим органам», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что с 1 ноября 2019 года вся кисломолочная продукция будет добавлена в систему «Меркурий», и таким образом животноводческая продукция на 100% будет охвачена электронно-сопроводительными документами.

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