Россельхознадзор по РТ: включение молочной продукции в «Меркурий» поможет победить фальсификат

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). С 1 ноября 2019 года в систему «Меркурий» будет добавлена вся кисломолочная продукция, и таким образом животноводческая продукция на 100% будет охвачена электронно-сопроводительными документами. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов во время публичного обсуждения результатов правоприменительной практики ведомства.

«Включение молока в систему „Меркурий“ поможет в будущем победить контрафакт и фальсификат. Контрафакт убьется сразу же. Человек не сможет выпускать продукцию через систему „Меркурий“ под другим названием. Система просто ему этого не даст. А фальсификат где-то через 3-4 месяца», — отметил спикер.

Он напомнил, что с 1 июля текущего года в систему включили сыр, сливочное масло и молочные консервы.

«Если где-то выявилась инфекционная болезнь, благодаря системе „Меркурий“ мы в течение 2-3 минут можем посмотреть, в какие именно магазины республики, по каким адресам она поступала. До внедрения системы „Меркурий“ совместно с Главным Управлением ветеринарии Кабинета министров приходилось перелопачивать кучу бумаг», — подчеркнул Иванов.

В работе совещания приняли участие представители Кабмина РТ, прокуратура Татарстана, Управление Роспотребнадзора по РТ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ и другие — всего около 200 человек. Помимо результатов работы системы «Меркурий» участники обсудили опасность возникновения африканской чумы свиней в Татарстане.

«Неблагополучные регионы Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе — Ульяновская и Нижегородская области, а также на данный момент Новгородская область — Великий Новгород в ПФО не входит. Районы Республики Татарстан на данный момент являются благополучными по африканской чуме свиней и по птичьему гриппу — основным особо опасным заболеваниям», — рассказал во время беседы с журналистами заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Айрат Гараев.

Он добавил, что на сегодняшний день зарегистрировано 14 неблагополучных по АЧС пунктов — среди диких кабанов и домашних свиней.

«Если в личных подсобных хозяйствах можно контролировать, а движение дикого кабана по лесу очень тяжело, он может в течение короткого времени перебежать на территорию Республики Татарстан, тем самым разнести африканскую чуму свиней», — рассказал Евгений Иванов.

Спикеры также затронули тему приближающегося мусульманского праздника Курбан-Байрам, который будет отмечаться в Татарстане 11 августа. Уже сегодня в республику начали завозить жертвенных животных — овец.

«Эта опасность чревата для республики, что именно приграничные территории со среднеазиатскими республиками, например, Казахстаном, завозом вакцинированного скота против ящура, бруцеллеза. Согласно правилам регионализации, вакцинированный скот запрещен к завозу на территорию Республики Татарстан, на территорию, где вакцинация против этих заболеваний не проводится», — добавил Айрат Гараев.

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