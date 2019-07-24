Динара Прокопьева

25 июля 2019, 09:00

Здоровье и среда

Главный онколог РТ напомнил о бессмысленности попыток вылечить рак мумие или содой

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Здоровье и среда

Главный онколог РТ напомнил о бессмысленности попыток вылечить рак мумие или содой

Фото: Владимир Васильев

Владимир Жаворонков призвал лечиться теми методами, которые доказали свою эффективность.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстанцы пытаются вылечить рак с помощью мумие и соды. О бессмысленности подобных попыток в интервью ИА «Татар-информ» напомнил заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист – онколог Минздрава РТ Владимир Жаворонков.

«Их (странных способов лечения онкологии – прим. Т-и) огромное количество. Начиная от мумие и заканчивая употреблением соды. Якобы есть какие-то волшебные комары, которые лечат онкологические заболевания. Разумеется, еще заговоры онкологических заболеваний так называемыми народными целителями. Такие случаи мы встречаем на каждом шагу. Иногда диву даешься, насколько изобретательна людская фантазия, чтобы пробовать эти методы лечения», – заметил Жаворонков.

 

Основная проблема заключается в том, что никаких доказательств эффективности этих видов лечения не существует. В связи с этим Жаворонков подчеркнул, что перед применением нетрадиционной медицины нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ежегодно в Татарстане выявляют порядка 16 тыс. 300 пациентов с диагнозом «злокачественное новообразование». Сегодня в канцер-регистре находятся 113 тыс. жителей республики.

Полностью интервью можно прочитать на портале sntat.ru.

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