Главный онколог Татарстана: Человек, который отказывается от соцпакета, берет на себя большие риски

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Отказ от социального пакета в пользу 828 рублей компенсации говорит о том, что человек берет на себя возможные риски и готов самостоятельно оплачивать лекарственную терапию. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист – онколог Минздрава РТ Владимир Жаворонков.

«Что такое социальный пакет? Это фактически возможность получения бесплатных лекарственных средств. Гражданина фактически ставят перед выбором: либо он берет ежемесячно небольшую сумму – чуть больше 800 рублей, либо пациент страхуется от необходимости платить за получение лекарственной терапии. Отказ от соцпакета – это ключевой момент в здоровьесбережении населения. Когда человек отказывается от соцпакета, он берет на себя очень большие риски», – сказал онколог.

Чаще всего пациенты с онкологией отказываются от соцпакета в период ремиссии, когда заболевание отступает, уточнил специалист. Но онкологическое заболевание страшно тем, что оно системное и возможен рецидив.

«У пациентов, у которых есть злокачественное образование, существует риск рецидива. Когда это происходит, пациент клянет себя за то, что сделал это, требует обеспечить ему лекарственную терапию, стоя у дверей диспансера, обрекая себя на значительные проблемы – человек сам взял на себя риски», – отметил Жаворонков и добавил, что стоимость лечения от онкологических заболеваний может доходить до нескольких миллионов рублей.

Из 113 тыс. онкобольных в Татарстане получателями соцпакета являются 46 тыс. пациентов. Из них 41% отказались от набора социальных услуг и ежемесячно получают компенсацию в 828 рублей.

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