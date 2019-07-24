Датская компания в 2020 году внедрит в Татарстане «умные» тепловые сети

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане в 2020 году планируется внедрить «умные» тепловые сети. Эксперимент, который затем будут транслировать в других регионах России, проведут в Набережных Челнах и Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе датской компании Danfoss.

Так, в Набережных Челнах речь идет об установке программного обеспечения по управлению и оптимизации режимов систем централизованного теплоснабжения. В Казани же намерены установить на трубы регуляторы перепада давления с удаленным управлением. Решения позволят снизить тариф на тепло для потребителей на 30%, утверждают в компании.

«„Умная“ тепловая сеть — это программный продукт на основе искусственного интеллекта, собственная разработка компании „Данфосс“. Это комплексное решение по управлению и оптимизации режимов систем централизованного теплоснабжения, где программа использует данные о прогнозе погоды на ближайшие 5 дней, данные из архива SCADA систем за последние 2 года, другие данные, которые позволяют рассчитать оптимальные параметры для производства тепловой и электрической энергии и оптимизации температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть», — говорится в сообщении.

Программа является самообучаемой и производит планирование с точностью свыше 97%. Оптимизация температуры в тепловых сетях позволит снизить тепловые потери при транспортировке тепла, отмечают в Danfoss.

Что касается Казани, столице потребуется около 200 регуляторов перепада давления, рассказал ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» Казанского государственного энергетического университета Юрий Ваньков. Только стоимость оборудования превысит 200 млн рублей, подчеркнул он.

При этом ни у теплосетевых компаний, ни у генерирующих компаний, ни у муниципалитета на это средств нет. «Решается вопрос источника финансирования, из воздуха они не возьмутся. Тариф поднять — это маловероятно», — считает он.



В апреле этого года Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с руководством компании Danfoss во главе с президентом компании Ларсом Твином. В ходе встречи представители компании заявили, что видят Татарстан ключевым партнером для своего дальнейшего развития в России.



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