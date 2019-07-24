Татар-информ

25 июля 2019, 08:10

Экономика и финансы

Датская компания в 2020 году внедрит в Татарстане «умные» тепловые сети

Рекомендуем

Экономика и финансы

Датская компания в 2020 году внедрит в Татарстане «умные» тепловые сети

Фото: Михаил Захаров/архив

В Челнах установят ПО по управлению режимов систем централизованного теплоснабжения, в Казани на трубах поставят регуляторы перепада давления.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане в 2020 году планируется внедрить «умные» тепловые сети. Эксперимент, который затем будут транслировать в других регионах России, проведут в Набережных Челнах и Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе датской компании Danfoss.

Так, в Набережных Челнах речь идет об установке программного обеспечения по управлению и оптимизации режимов систем централизованного теплоснабжения. В Казани же намерены установить на трубы регуляторы перепада давления с удаленным управлением. Решения позволят снизить тариф на тепло для потребителей на 30%, утверждают в компании.

«„Умная“ тепловая сеть — это программный продукт на основе искусственного интеллекта, собственная разработка компании „Данфосс“. Это комплексное решение по управлению и оптимизации режимов систем централизованного теплоснабжения, где программа использует данные о прогнозе погоды на ближайшие 5 дней, данные из архива SCADA систем за последние 2 года, другие данные, которые позволяют рассчитать оптимальные параметры для производства тепловой и электрической энергии и оптимизации температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть», — говорится в сообщении.

Программа является самообучаемой и производит планирование с точностью свыше 97%. Оптимизация температуры в тепловых сетях позволит снизить тепловые потери при транспортировке тепла, отмечают в Danfoss. 

Что касается Казани, столице потребуется около 200 регуляторов перепада давления, рассказал ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» Казанского государственного энергетического университета Юрий Ваньков. Только стоимость оборудования превысит 200 млн рублей, подчеркнул он.

При этом ни у теплосетевых компаний, ни у генерирующих компаний, ни у муниципалитета на это средств нет. «Решается вопрос источника финансирования, из воздуха они не возьмутся. Тариф поднять — это маловероятно», — считает он.

В апреле этого года Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с руководством компании Danfoss во главе с президентом компании Ларсом Твином. В ходе встречи представители компании заявили, что видят Татарстан ключевым партнером для своего дальнейшего развития в России.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

ТОСЭР Набережных Челнов ожидает снижения пороговых показателей до конца 2019 года
Новости дня
09:36
Проблемный дом в казанском ЖК «МЧС» начнут достраивать в августе

Строительство должно было завершиться еще в 2016 году, а год назад не удалось возобновить стройку из-за отсутствия денег.

09:33
Короткое замыкание в беседке могло стать причиной пожара, уничтожившего 5 домов в Боровом Матюшино

Из-за плотной застройки домами пожарные не могли подъехать к Волге для забора воды.

09:24
В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко

Ограничения связаны с проведением праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо».

09:00
Главный онколог РТ напомнил о бессмысленности попыток вылечить рак мумие или содой

Владимир Жаворонков призвал лечиться теми методами, которые доказали свою эффективность.

08:42
ВЦИОМ: Около трети россиян хотели бы обзавестись дачей
08:10
Датская компания в 2020 году внедрит в Татарстане «умные» тепловые сети

В Челнах установят ПО по управлению режимов систем централизованного теплоснабжения, в Казани на трубах поставят регуляторы перепада давления.

08:00
Главный онколог Татарстана: Человек, который отказывается от соцпакета, берет на себя большие риски

Сумма компенсации несоизмерима с ценой лекарств, которые могут понадобиться в случае рецидива рака, пояснил Владимир Жаворонков.

07:48
Психологи рассказали о плюсах работы в разгар летних отпусков
07:16
В Нижнекамске изменят способы истребления дикорастущей конопли

После обнаружения дикорастущей конопли ее скашивают и сжигают, но корневая система остается целой, и на этом месте вскоре появляются новые растения.

06:44
В Минтруде РФ предложили сделать программу маткапитала бессрочной
06:22
Экологи пресекли перемещение плодородного слоя почвы в Набережных Челнах

На площади 46 квадратных метров специалисты обнаружили факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы с помощью экскаватора.

05:23
В сельских школах Заинского района ремонт выполнен на 50%

Активно ведется ремонт школы села Кадырово и детсада в селе Аксарино.

04:33
Захоронение нефтепродуктов в береговой полосе выявлено в Лениногорском районе

При вскрытии слоя почвы лопатой на поверхность вытекли нефтепродукты.

03:26
Обновленная Соболековская трасса в Нижнекамске полностью готова к эксплуатации

Соболековская трасса является одной из самых загруженных дорог Нижнекамска.

02:31
В Бугульме проведут суперфинал танцевальной битвы Dance Battle 2019

Поединки состоятся в рамках социального проекта «Танцы под небом», который стартовал в начале июля на площади перед Домом техники.

01:08
Этнофестиваль «Марийская восьмерка» получил второй грант на дальнейшее развитие

Мероприятие по вручению сертификата грантового конкурса организаторы планируют провести 20 августа в Альметьевске.

00:29
Житель Заинского района оштрафован за свалку в водоохранной зоне

Площадь свалки составила 150 квадратных метров.

24.07 23:14
В Нижнекамске готовятся к запуску пятилетней программы по модернизации городских дворов

Итогом обхода станут проекты реконструкции территорий.

24.07 22:48
Елабужская Bashnya вновь соберет молодых художников

Уже во второй раз в Елабуге будет организована творческая лаборатория для студентов художественных вузов России и Беларуси.

24.07 22:24
Титул «Хозяйка села» в этом году получили сразу две нижнекамские сельчанки

Участницы яркого и самобытного конкурса продемонстрировали навыки, необходимые каждой женщине, живущей в сельской местности.

24.07 22:01
В Финляндии пройдет конференция, посвященная 160-летию просветителя Ризаэтдина Фахретдина

Равиль Ахметшин встретился с имамом мусульманской общины татар Финляндии Рамилем хазратом Беляевым.

24.07 21:45
На ярмарке вакансий в Набережных Челнах рабочие места предложат 15 предприятий

Ярмарка пройдет в ДК «КАМАЗ».

24.07 21:38
Успехи Арского района Татарстана в животноводстве обеспечивают семейные фермы

В муниципалитете более 10% валовой продукции сельского хозяйства производят именно фермеры.

24.07 21:22
В России запретили выдачу микрозаймов под залог жилья
24.07 21:12
«Молодежка ОНФ» в РТ провела первую образовательную смену в елабужском лагере «Буревестник»

На смену «Точка сбора-2019» съехались школьники и студенты из разных районов республики.

События