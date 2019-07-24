Госдума продлила срок выплаты детских пособий до трех лет

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Государственная Дума России сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении срока выплат детских пособий для нуждающихся семей в размере регионального прожиточного минимума на ребенка с полутора до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, новелла увеличивает число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, благодаря изменению критерия нуждаемости.

Сейчас право на получение ежемесячных выплат имеют семьи, где размер дохода на человека не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Теперь нуждающимися будут считать семьи, где он не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

По оценке заместителя министра труда и социальной защиты РФ Светланы Петровой количество семей, имеющих право на детские выплаты, в результате вырастет с 45,7% до 68%. Обе новации начнут действовать с 1 января 2020 года.

«Мы приняли долгосрочный инструмент государственной семейной политики, который послужит стимулом для людей принять решение о рождении ребенка», – приводит слова заместителя Председателя Госдумы Ольги Епифановой «Российская газета».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новые правила получения детских пособий вступили в силу с 12 мая.

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