Новые правила получения детских пособий вступили в силу в России с 12 мая

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В России вступили в силу новые правила получения детских пособий, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ, который Президент России Владимир Путин подписал 1 мая.

«Заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе, а не только в том, где родители постоянно зарегистрированы», — пишет издание.

Отмечается, что ранее пособия выплачивали исключительно по месту «прописки», а с сегодняшнего дня для их получения не понадобится и временная регистрация.

Пособие выплачивают семьям, в которых ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и является гражданином России. Также размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которую устанавливают местные власти.

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