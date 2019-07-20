Диетолог рассказала об абстиненции после отказа от сахара

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Отказ от употребления продуктов, содержащих сахар, позволяет существенно улучшить состояние организма, но при этом человек может столкнуться с симптомами абстиненции. Об этом рассказала сотрудник Университета Невады – диетолог Саманта Куган, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Сахар вызывает сильное привыкание <...>», – напомнила врач. Поэтому отказ от сладкого может привести к головным болям, расстройству желудка, нарушениям работы кишечника и другими проблемами.

Длительность болезненного состояния может составить от двух дней до двух недель. В это время медик рекомендовала пить больше воды, жевать жвачку и перекусывать фруктами, чтобы отбить тягу к сладкому.

Всего через несколько дней у человека начнет обостряться вкус и обыкновенные фрукты будут казаться очень сладкими. А после завершения периода абстиненции улучшится состояние кожи, ногтей и волос, увеличится работоспособность и уменьшится утомляемость. Кроме того, сон станет более продолжительным и регулярным, а количество жира в области живота снизится, добавила специалист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что натуральные соки оказались способны увеличивать риск развития рака.

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