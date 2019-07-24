Татар-информ

24 июля 2019, 08:28

Здоровье и среда

В Госдуме предложили отменить информированное согласие при вызове скорой помощи

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Здоровье и среда

В Госдуме предложили отменить информированное согласие при вызове скорой помощи

Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о введении наказания за препятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил отменить получение информированного согласия на медицинское вмешательство при приезде скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«По его словам, если приравнять факт вызова к этому согласию, врачи смогут сберечь время на лечение», — говорится в сообщении.

Он отметил, что, по статистике, на получение согласия уходит 12 минут, а в экстренных ситуациях недопустимо тратить столько времени на бюрократические процедуры.

Депутат предложил приравнять факт обращения к согласию. В то же время, если пациент против помощи врачей, у него должно быть право письменно отказаться, добавил Морозов.

16 июля Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о введении административного и уголовного наказания за препятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи. 

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности.

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