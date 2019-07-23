Генконсул Венгрии в Казани предсказал рост числа выданных виз на 20% до конца года

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). До конца года число виз, выданных в Генеральном консульстве Венгрии в Казани, может вырасти на 20% по сравнению с 2018 годом. Такой прогноз в интервью «Татар-информ» дал Генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«Я рассчитывал на 5000 виз до конца года без прямого рейса [Казань — Будапешт], а с прямым рейсом может быть значительно больше. Конечно, пока не могу предсказать, сколько виз будет после информации о прямом рейсе — такие заявки пока не подавали, но я думаю, что будет значительный рост, процентов на 20, наверное», — сообщил Штифтер.

С начала года в Генконсульстве Венгрии в Казани выдали около 2600 виз. За прошлый год их число дошло до 4500.

Первый прямой авиарейс Казань — Будапешт запланирован на 30 октября. Оператором выступил венгерский лоукостер Wizz Air. Полеты будут осуществляться дважды в неделю — в среду и воскресенье. Время в пути составит около 3,5 часа. Стоимость авиаперелета в одну сторону начинается от 29,99 евро.

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