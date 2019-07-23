Татар-информ

24 июля 2019, 02:44

Здоровье и среда

Разлив нефтепродуктов выявили в селе Петровский Завод Сармановского района

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Здоровье и среда

Разлив нефтепродуктов выявили в селе Петровский Завод Сармановского района

Фото: пресс-служба ОНФ РТ

Загрязнение выявлено на двух участках площадью 20 и 50 кв. метров соответственно, между участками находится нефтяной след длиной 20 м.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане направили обращение в Росприроднадзор и Министерство экологии РТ с просьбой взять на контроль ситуацию в селе Петровский Завод Сармановского района республики, где зафиксирован разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ РТ.

Загрязнение выявлено на двух участках площадью 20 и 50 кв. метров соответственно, между участками находится нефтяной след длиной 20 м.

Глава тематической площадки ОНФ «Экология» в Татарстане Зуфар Юнусов отметил, что удаление последствий разлива нефти является сложным и трудоемким процессом.

Восстановление загрязненных участков должен провести нарушитель в случае его установления. «Зачастую такие ситуации компании стараются скрыть, чтобы к ним не были применены штрафные меры со стороны надзорных органов», – признал Юнусов.



В рамках расследования специалисты проведут отбор проб и анализ почвы, а также установят виновника ущерба, нанесенного окружающей среде. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бдительный нижнекамец пресек нарушение природоохранного законодательства и получил за это премию.

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