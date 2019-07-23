Житель Нижнекамска помог экологам предотвратить грубейшее нарушение и получил премию

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Бдительный житель Нижнекамска пресек нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.



Согласно данным ведомства, мужчина сообщил надзорным органам о факте перемещения плодородного слоя почвы в селе Большое Афанасово. В качестве доказательства своих слов он предоставил экологам снимки работающей на месте инцидента техники посредством мессенджера WhatsApp.

По указанному в обращении адресу выехали экологи и подтвердили факт нарушения.



Физическое лицо привлечено к административной ответственности за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы.



Ответственный житель Нижнекамска за свою гражданскую позицию получит премию в размере 1,5 тысячи рублей.

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