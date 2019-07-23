(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» возобновит прямые авиарейсы в Стамбул. С 27 октября полеты в Турцию начнет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Рейсы будут выполняться на регулярной основе на современных авиалайнерах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел <...>», – отмечается в сообщении.

Полеты предполагается осуществлять трижды в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Борт будет отправляться из «Бегишево» в 10.20 и прибывать в Стамбул в 14.30. В обратном направлении он будет вылетать в 16.00 и возвращаться в Нижнекамск в 19.50.

В 2014-2015 годах полеты из «Бегишево» в Стамбул осуществляла авиакомпания Atlas Global.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что объем обслуженных аэропортами Татарстана пассажиров за полгода вырос почти на 8%.

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