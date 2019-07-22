Татар-информ

22 июля 2019, 15:40

Здоровье и среда

Дожди и грозы вновь пройдут в Татарстане

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Здоровье и среда

Дожди и грозы вновь пройдут в Татарстане

Днем на территории республики воздух прогреется до 25 градусов тепла.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Завтра, 23 июля, на территории Татарстана местами вновь пройдут кратковременные дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

Кроме того, в дневные часы вероятны грозы с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 15–18 м/с, предупреждают метеорологи.

Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов выше нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.

Согласно более раннему прогнозу синоптиков, причиной неустойчивой погоды в Татарстане является воздействие проходящих через регион атмосферных фронтов

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