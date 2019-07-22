Спортсмены из РТ завоевали три золотые медали первенства и чемпионата страны по стендовой стрельбе

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Юниорское командное первенство России и всероссийские соревнования по стендовой стрельбе стартовали удачно для сборной РТ — спортсмены республики в первый медальный день восемь раз поднимались на пьедестал почета на траншейном стенде.

Так, в трапе первыми среди юниоров стала команда Геннадия Мамкина, Никиты Костягина и Александра Железина, набрав в сумме 341 очко из 375. С отставанием на восемь очков завоевала «серебро» команда из Москвы, а «бронзу» получили Дмитрий Вавилов, Александр Лукоянов и Игнат Рыжов (332/375).

В личном зачете Геннадий Мамкин обогнал москвича Илью Савельева, 42 — 40, и выиграл «золото», а Никита Костягин с 31 точным выстрелом финишировал третьим.

Среди девушек в личных соревнованиях победила Татьяна Саранская, 108 + 45, а третьей финишировала другая татарстанская спортсменка, Маргарита Рубцова, 110 + 30.

В командном первенстве страны Полина Князева, Татьяна Саранская и Анна Жемкова оказались на втором месте, в сумме набрав 319 очков, а трио Алины Ахатовой, Маргариты Рубцовой и Каримы Латыповой — на третьем (317/375), сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Соревнования проходят с 18 по 28 июля, за 10 дней будут разыграны 12 комплектов наград.

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