Татар-информ

23 июля 2019, 16:54

Духовная жизнь

Первая группа татарстанских паломников отправится в хадж из Казани 25 июля

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Духовная жизнь

Первая группа татарстанских паломников отправится в хадж из Казани 25 июля

Проводы паломников из аэропорта Казани состоятся 25 июля с 15.00 до 15.30.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Первая группа из Казани отправится в хадж 25 июля в 16.55 часов. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

«49 паломников из Казани, Буинского, Зеленодольского районов проводит в путь первый заместитель муфтия РТ Рустем хазрат Валиулин», — говорится в сообщении.

Сначала татарстанцы вылетят из Казани на рейсе авиакомпании «S7 Airlines» в Москву, куда они прибудут в 18.30. Здесь к ним присоединится еще одна группа хаджиев из РТ в составе 49 человек, тур у которых начинается из Москвы. В тот же день в 23.20 обе группы на рейсе авиакомпании «Emirates Airlines» полетят из Москвы в Дубай с пересадкой на комфортабельные автобусы, которые следуют в Мекку. На автобусах дорога займет двое суток. Продолжительность поездки составит около 29 дней.

Всего в этом году хадж совершат 1800 паломников по программам официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Первые четыре группы татарстанских хаджиев в количестве 196 человек отправятся из Москвы в Саудовскую Аравию 24 июля. Всего в хадж планируется отправить 36 групп верующих.

Последняя группа хаджиев вылетит из Казани 4 августа.

Проводы паломников из аэропорта Казани состоятся 25 июля с 15.00 до 15.30.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что «ДУМ РТ Хадж» выдаст каждому татарстанскому паломнику иллюстрированный путеводитель с мини-словарем.

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