Татарское книжное издательство отметило столетний юбилей

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 22 июля Татарское книжное издательство отпраздновало 100 лет со дня основания. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

22 июля 1919 года в соответствии с Постановлением Казанского губкома РКП (б) было создано Казанское отделение Государственного издательства РСФСР, которое заложило основу современному «Татарскому книжному издательству».

«За вековую историю Татарского книжного издательства остается неизменным основная миссия: привлечение внимания к чтению татарской литературы, к чтению на родном языке, его сохранение и развитие», — говорится в сообщении.

Татарское книжное издательство реализует проект «Центр татарской литературы», благодаря которому татарские книги смогли стать доступнее читателю. На сайте tatkniga.ru татарская книга теперь доступна в печатном и электронном виде, а большинство электронных книг доступны бесплатно.

В честь столетия Татарского книжного издательства в течение года пройдет «Праздник книги» в районах республики с участием известных татарских писателей и поэтов. Так, издательство в этом году принимает участие в книжных фестивалях российских и международных масштабов со специальной праздничной программой, организует розыгрыши в СМИ и в соцсетях.

В конце 2018 года в издательстве начали записывать аудиокниги произведений татарских авторов. В прошлом году было записано 162 часа аудиоматериала, в этом году планируется записать 580 часов. Аудиокниги можно прослушать и скачать бесплатно.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что книжные издательства Якутии заинтересовались татарстанским опытом создания аудиокниг.

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