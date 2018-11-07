Якутия на примере Татарстана начнет записывать аудиокниги

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Книжные издательства Якутии заинтересовались татарстанским опытом создания аудиокниг. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин.

«Некоторые издательства интересуются нашим опытом создания аудиокниг. Например, интерес есть у Якутии. Они запросили информацию о том, какие договоры мы заключаем, и планируют приступить к аналогичной работе у себя. Мы как пример для них в этом», — сообщил Сагдатшин.

С прошлого года татарстанское издательство начало новый проект — выпуск аудиокниг. На сайте издательства можно бесплатно прослушать и скачать татарские сказки, стихи и художественные произведения — всего 162 часа. К концу года планируется записать еще 580 часов аудиокниг.

«Самые популярные наши аудиокниги — это татарские сказки. У нас уже записано 22 часа. Лидерами по количеству скачиваний также являются „Су анасы“ и „Шурале“», — поделился собеседник агентства.

По его словам, для записи аудиокниг на татарском языке привлекаются «золотые голоса». Это знаменитые актеры театра имени Галиаскара Камала и дикторы телевидения, которых слушатели узнают даже по голосу.

«Один час аудиокниги равен примерно пяти часам работы. После записи диктора идет студийная обработка голоса и наложение спецэффектов. В аудиокниге „Су анасы“ („Водяная“), можно услышать, как на заднем фоне течет вода, лают собаки. В сказке „Кәҗә белән сарык“ („Коза и баран“) трещит огонь, что-то булькает. Плюс ко всему это сопровождается различными музыкальными композициями», — добавил глава Таткнигоиздата.

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