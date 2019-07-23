Роспотребнадзор по РТ запускает «горячую» линию по вопросам профилактики гепатитов

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). С 23 по 26 июля 2019 года Управление Роспотребнадзора по РТ в рамках проведения 28 июля Всемирного дня борьбы с гепатитом запускает «горячую линию» по вопросам профилактики вирусных гепатитов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты-эпидемиологи Управления проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики вирусных гепатитов, ответят на интересующие вопросы, дадут рекомендации, как защитить себя и своих детей от вирусных гепатитов», — говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 1,4 млн случаев заболевания вирусным гепатитом А, предположительно 325 млн человек живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита В или вирусом гепатита С.

Телефоны «горячей линии»: 238-52-11, 238-96-84 работают в будние дни с 9 до 17 часов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что во время отдыха за рубежом россине чаще всего встречаются с такими болезнями, как малярия, гепатит А, брюшной тиф, корь, а также с паразитарными заболеваниями, поэтому важно соблюдать правила личной гигиены.

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