Роспотребнадзор Татарстана: На отдыхе за рубежом важно соблюдение правил личной гигиены

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Татьяна Леухина). Во время отдыха за рубежом важно соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заразиться распространенными в экзотических странах заболеваниями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

К числу наиболее часто встречающихся в зарубежных странах, где любят отдыхать россияне, болезней относятся малярия, гепатит А, брюшной тиф, корь и паразитарные заболевания.

«Важно соблюдение правил личной гигиены – это частое мытье рук, влажные салфетки, антисептики. Это питьевой режим обязательно, потому что через воду передаются брюшной тиф и гепатит А. Вода должна быть обязательно бутилированной. И если куда-то собираетесь на экскурсию, желательно, конечно, воду взять с собой и не пользоваться для питья какими-то случайными источниками», – подчеркнула спикер.

Замруководителя Роспотребнадзора по РТ также отметила, что, находясь в неблагополучных странах, очень важно наблюдать за состоянием своего здоровья, поскольку ряд болезней совершенно нехарактерен для климата Татарстана, причем они могут протекать в очень тяжелой форме.

«В части питания рекомендуется использовать известные стационарные объекты, не покупать пищу на стихийных рынках и у торговцев на пляжах или же в каких-то экскурсионных местах», – предостерегла она.

Кроме того, Авдонина порекомендовала всем гражданам, вернувшимся из отпуска, 21 день наблюдать за своим состоянием здоровья и при недомогании сразу обращаться к врачу.

«При возникновении какого-либо недомогания в первую очередь следует обратить внимание на симптомы. Это могут быть тошнота, рвота, жидкий стул, сыпь на кожных покровах, температура. Не нужно списывать их на акклиматизацию. Обязательно нужно идти к врачу. И врачу обязательно нужно сказать, в какой стране и в какой промежуток времени вы побывали. Эта информация очень важна: она поможет правильно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение», – объяснила специалист.

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