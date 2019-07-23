Создатели Генплана Казани предусмотрели 26 новых станций метро

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Проект нового Генплана Казани предусматривает строительство 26 новых станций метро. Это следует из карты планируемого размещения городского электротранспорта, выложенной на сайте мэрии столицы Татарстана.

В частности, новые станции Казанского метрополитена предполагается возвести на пересечении улиц Фучика и Ломжинская, на улице Сахарова неподалеку от ТЦ «Мега», на Мамадышском тракте рядом с поселком Константиновка, на Советской площади, у Арского кладбища и перед въездом на мост Миллениум со стороны улицы Вишневского.

Помимо этого, станции метро должны появиться на Сибирском тракте, у ТЦ XL, на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана, на разъезде Восстания, у железнодорожного вокзала Казань-1, на площади Свободы и в ряде других мест.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что принять участие в обсуждении нового Генплана Казани смогут только лица, прописанные в городе, и собственники недвижимости, находящейся на его территории.

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