Правительство России одобрило единые запреты на табачные изделия и электронные сигареты

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Кабмин России одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты и кальян, документ опубликовали на сайте правительства.

В Кабмине поддержали введение единого законодательного регулирования оборота и потребления обычной табачной продукции, а также электронных курительных изделий и продукции, которая употребляется с помощью таких изделий.

Также в правительстве акцентировали внимание на целесообразности усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

«Правительство поддерживает законопроект с учетом замечаний», — заключено в документе.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ поддержал перенос продажи алкоголя и табака в отдельные магазины.

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