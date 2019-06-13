Минздрав РФ поддержал перенос продажи алкоголя и табака в отдельные магазины

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Спиртное и табачную продукцию в России могут продавать в специальных магазинах. Идею переноса продажи алкоголя и табака в отдельные точки поддержал Минздрав РФ, пишут «Известия».

Минэкономразвития России и Федеральная антимонопольная служба отнеслись к проекту с долей скепсиса. В ведомствах считают, что открытие этих магазинов повлияет на другие торговые точки: например, заставит некоторые магазины переориентироваться на продажу только спиртного и сигарет.

По мнению экспертов, затруднение покупки алкоголя и табака является хорошей практикой, поскольку может снизить потребление этих продуктов.

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