В поселке Нижние Вязовые солисты вокального коллектива «Березка» дали перекрестный концерт

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Нижневязовском доме культуры Зеленодольского района состоялся концерт народного вокального коллектива «Березка» из Верхнеуслонского района, пишут «Новости Зеленодольска».



Мероприятие состоялось в рамках республиканской программы Министерства культуры РТ. Концерт не случайно назвали перекрестным, потому что за несколько дней до этого нижневязовские солисты вокального ансамбля «Лира» и сами побывали в соседнем районе.



Заведующая Нижневязовского дома культуры Алина Ефремова рассказала, что артисты подготовили 15 творческих номеров. «Принимали нас очень радушно, душевно, горячими аплодисментами. Польза от таких встреч огромная: ведь это настоящий обмен опытом», – поделилась руководитель культурного учреждения.



Дружеские концерты проходят не первый год, для молодых артистов подобными выступления являются подготовкой к большой сцене. Выступлению творческих коллективов Верхнеуслонского района зрители в Нижних Вязовых аплодировали от всей души.



А перед началом концерта председатель Совета ветеранов Нижних Вязовых Анна Борисова провела беседу с местными жителями, подробно рассказав о предстоящих выборах 8 сентября в парламент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что творческий десант из Черемшана побывал в парке культуры Новошешминска.

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