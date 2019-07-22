Творческий десант из Черемшана побывал в парке культуры Новошешминска

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В парке культуры и отдыха села Новошешминск состоялся перекрестный концерт артистов Черемшанского районного дома культуры «С песней по жизни», пишет газета «Шешминская новь».



Открывая концерт, сельчан поприветствовала начальник отдела культуры района Галина Носова. Она пожелала отличного отдыха и положительных эмоций от выступления «соседей».



Артисты, выступившие на сцене, продемонстрировали профессиональное исполнение песен и танцев, зажигательный конферанс, яркие костюмы, среди которых были чувашские, марийские, татарские наряды.





Концерт длился два часа. Вокалистом и ведущим вечера выступил Альмир Жораев, на сцену также вышли солистка Мария Рыбкина, дуэт Альфии Закировой и Тазкии Каримовой и солиста Салавата Закирова из ансамбля «Сэрвиназ». Татарский, чувашский, марийский и индийский танцы станцевала Лейсан Фаттахова. Зажигательными чувашскими песнями и танцами запомнился квинтет «Самаит». Жители села громко аплодировали артистам.

На концерте в качестве доверенного лица депутата Госсовета РТ Шамиля Ягудина к новошешминцам обратился начальник отдела образования района Александр Еронтьев. Коллективам и солистам Черемшанского районного дома культуры были вручены благодарственные письма Новошешминского отдела культуры за прекрасный концерт. Гости в свою очередь поблагодарили публику за теплый прием, отметив, что не прощаются с ней, потому что приедут с концертами еще не раз.

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