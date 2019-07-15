В самом густонаселенном районе Буинска оборудовали тренажерную площадку для жильцов

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Буинске на улице Кленовой открылась тренажерная площадка. Это стало большим подарком для жителей многоэтажных домов, в которых находятся сотни квартир, а также для расположенного неподалеку частного сектора, пишет газета «Знамя».

Торжественное открытие состоялось при участии мэра города Олега Панцырева, руководителя Управления по делам молодежи, спорту и туризму Евгения Илюшина, руководителей ТОСов. Они призвали бережно относиться к инвентарю, чтобы он служил долгие годы.

Спортивный объект построен и введен в эксплуатацию в рамках Программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан. Этот масштабный проект реализуется при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2013 года.

В текущем году программа реализуется в рамках празднования столетия образования ТАССР, планируется ввести в эксплуатацию 105 универсальных спортивных площадок и восемь лыжных баз.

Двумя днями ранее спортивная площадка открылась в селе Кият.

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