Гидрометцентр РТ: На выходных в Татарстане вновь похолодает

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В ближайшие выходные погода на территории Татарстана вновь изменится: на смену жаре придет небольшое похолодание. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Завтра, 20 июля, погоду в республике еще будет определять теплый сектор пришедшего с запада циклона. Ночью в отдельных районах опустится туман. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла, при этом местами вероятны небольшие дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15–18 м/с, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«В последующие два дня, 21 и 22 июля, в республике прогнозируется неустойчивый характер погоды. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы и усиления ветра», – предупреждают синоптики.

Начнет понижаться температура воздуха. В ночные часы столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21, +26 градусов в воскресенье и всего +19, +24 – в понедельник. Направление ветра постепенно изменится на западное и северо-западное.

Во вторник, 23 июля, и в среду, 24 июля, согласно предварительному прогнозу, в Татарстане установится умеренно-теплая погода. Местами вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха будет составлять от 20 до 25 градусов тепла.

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