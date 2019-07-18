Директор проектов ФОМа: Татарстан по динамике интернет-активности сопоставим с обеими столицами

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Татарстан по динамике интернет-активности сопоставим с Москвой и Санкт-Петербургом, причем онлайн-вовлеченность здесь начала расти раньше, чем в столицах. Об этом заявила директор проектов Фонда «Общественное мнение», социолог Лариса Паутова, побывавшая в Казани на заседании экспертного клуба «Волга».

«Здесь действительно космические скорости. Мне нравится в Татарстане все, а особенно – люди. Здесь я вижу новый тип управленцев – молодых, мобильных, коммуникабельных, доброжелательных технократов, которые быстро реагируют, быстро принимают решения. Более того, они не идут за повесткой дня – они ее создают», – обратила эксперт внимание на уровень профессионализма работающих в республике менеджеров.

Объясняя наблюдаемую в различных областях успешность региона, социолог отметала такие факторы, как наличие ресурсов, удобное логистическое расположение, особенности национального характера, толерантная и спокойная межнациональная атмосфера. «И основной вектор, который все это цементирует, – лидер и его правильная кадровая политика», – добавила Паутова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участвовавший в заседании клуба «Волга» политолог Сергей Марков отметил успехи Татарстана в области цифровизации.

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