Сергей Марков: Татарстан отличается по уровню цифровизации от других регионов

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Татарстан отличается в лучшую сторону от многих других регионов России по уровню цифровизации и по уровню развития экономики в целом. Об этом заявил генеральный директор Института политических исследований политолог Сергей Марков, побывавший в Казани на заседании экспертного клуба «Волга».

По мнению эксперта, показатели развития республики ближе к европейским, чем в среднем по России. «Сегодня они (индексы – прим. Т-и) показывают нам, что Россия находится где-то в нижней части Евросоюза – ниже нас только Румыния, Болгария и Польша. А вот если смотреть в частности на Татарстан, то я думаю, что он уже перегнал Венгрию, Чехию и подобрался близко к Италии и Испании», – пояснил он.

Кроме того, Марков обратил внимание на подготовку республики к проведению мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. «Буквально создана система производства чемпионов WorldSkills», – заметил он и предположил, что на этот раз Россия сможет занять первое место на чемпионате.

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