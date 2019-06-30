Татарстан вошел в число наиболее притягательных для туристов – любителей метеоритов регионов

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Татарстан стал пятым по популярности регионом России среди туристов, путешествующих с целью увидеть последствия падения метеоритов. Об этом в отмечаемый сегодня, 30 июня, День астероида сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Вне конкуренции среди путешественников – Красноярский край, где 17 (30) июня 1908 года у реки Подкаменная Тунгуска взорвался Тунгусский метеорит. На втором месте по популярности – Челябинская область, над которой 15 февраля 2013 года взорвался Челябинский метеорит. Крупные обломки были найдены в Чебаркульском и Златоустовском районах, но в основном обломки метеорита упали в озеро Чебаркуль.

Третьей стала Иркутская область: Витимский метеорит взорвался в небе над долиной реки Витим между городом Бодайбо и поселком Балахнинский в ночь на 25 сентября 2002 года. На четвертом месте – Башкортостан, где неподалеку от Стерлитамака 17 мая 1990 года упал Стерлитамакский метеорит.

В Татарстан же любителей небесных тел привлекает куда более древний Карлинский метеоритный кратер, находящийся под Буинском. Его диаметр равняется 10 км, а образовался он в результате удара метеорита от 4 до 6 млн лет назад.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан вошел в число популярных у иностранных туристов регионов России.

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