Найти главного по тарелочкам: в Казани стартовал чемпионат России по стендовой стрельбе

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани стартовал чемпионат и первенство России по стендовой стрельбе, на которых за 10 дней соревнования разыграется 12 комплектов наград.

В мероприятии, которое проходит в столице Татарстана уже в 10-й раз, принимает участие более 300 спортсменов из 23 городов России. Помимо наград стрелки будут разыгрывать путевки в сборную страны.

На торжественной церемонии открытия соревнований первым высказался депутат Государственной Думы Марат Бариев: «За последние 11 лет в этом комплексе проходит уже 10-й чемпионат страны, это стрельбище является неплохим наследием Универсиады 2013 года, раз нам доверяют проведение подобного мероприятия. Чемпионат важен для спортсменов, так как он — финишная прямая подготовки к Олимпиаде в Токио. Мы заждались побед наших стендовиков и надеемся, что участники вернут нам места на пьедестале почета».

После этого Бариев выдал удостоверение заслуженного тренера России руководителю Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой стрельбе Андрею Кушагину за достижение высоких спортивных результатов.

Далее к микрофону подошел первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов. Он отметил, что чемпионат не удалось провести только в прошлом году из-за проведения чемпионата мира по футболу. «Приехала команда мировых звезд, которые проводили здесь свои тренировочные занятия», — заметил Шайхутдинов.

Сборная Республики Татарстан является одним из фаворитов соревнований, и для участия в чемпионате России в составе нашей команды заявлено 35 спортсменов, на первенство России среди юниоров — 30 спортсменов, в том числе действующие и многократные чемпионы и призеры обоих турниров.

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