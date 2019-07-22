В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и овощей из других стран

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). С 19 августа физические лица смогут ввозить в Россию в своем багаже и ручной клади не более 5 кг фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов, сообщает «Российская газета».

При этом ограничения касаются пассажиров всех видов транспорта и членов экипажей самолетов, судов и вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Под правила подпадают и почтовые отправления.

Для более крупных партий на границе потребуются сопроводительные сертификаты, при их отсутствии продукцию вернут обратно или же уничтожат (за счет собственника).

Правила ужесточены в отношении продуктов с высоким фитосанитарным риском — финики, ананасы, гуайява, мангостан, персики, цитрусовые, а также орехи, бобовые, различные виды капусты, томаты, огурцы, различные клубни и луковицы и др. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев. В каждом из букетов может быть не более 15 цветков, листьев или других частей.

Ранее сообщалось, что в России предложили повысить штрафы за задержку багажа или рейса.

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