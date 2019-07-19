В России предложили повысить штрафы за задержку багажа или рейса

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Парламентарии предложили внести поправки в законопроект об ужесточении ответственности авиаперевозчиков, которые касаются задержки багажа или рейса. Об этом сообщают «Известия».

«Мы предлагаем поправки в принятый в первом чтении законопроект, которым предусматривается увеличение штрафа до 100 рублей в час. Полагаем, что его нужно рассчитывать, исходя из 3% от провозной платы», — отметил член комитета по транспорту Максим Сураев.

Стоит отметить, что в первом чтении был одобрен законопроект, увеличивающий неустойку за задержку багажа или рейса в четыре раза. Сейчас размер штрафа составляет 25 рублей за каждый час задержки.



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